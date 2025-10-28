وكيل أوقاف الغربية: منع استغلال المساجد وملحقاتها أو ساحاتها لأي نشاط حزبي أو دعائي

عقد الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمديري الإدارات الفرعية بديوان عام المديرية، بحضور الشيخ محمد عبد الغني صوله، مدير الدعوة، والشيخ عطا محمد بسيوني، مدير شئون الإدارات، وذلك لمتابعة سير العمل الدعوي والإداري بمختلف الإدارات وتنفيذ تعليمات الوزارة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور نوح العيسوي، على ضرورة تعزيز الانضباط الإداري والدعوي في جميع الإدارات، خدمةً للدين والوطن، مشددًا على الالتزام الكامل بمواعيد الحضور والانصراف، والمحافظة على المظهر العام اللائق بمنتسبي الأوقاف.

كما شدد وكيل الوزارة، على الالتزام التام بتعليمات الوزارة بشأن العملية الانتخابية، مؤكدًا قدسية المساجد وضرورة إبعادها عن أي صراعات أو توجهات سياسية، ومنع استغلالها أو ملحقاتها أو ساحاتها لأي نشاط حزبي أو دعائي، مع تحميل مدير الإدارة ومفتش المنطقة المسؤولية الكاملة عن أي مخالفة في هذا الشأن.

وأكد العيسوي، منع صعود المنبر أو ممارسة أي نشاط دعوي لغير المصرح لهم بالخطابة من قبل وزارة الأوقاف، تنفيذًا لتعليمات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.

وفي سياق متصل، وجّه وكيل وزارة الأوقاف، بالاهتمام بمسابقة الأئمة النجباء (دوري الأئمة) في جميع الإدارات، والتي تهدف إلى تعظيم قيمة العلم، وتنمية الإبداع العلمي والمعرفي لدى الأئمة، واكتشاف الكفاءات المتميزة في العلوم الشرعية والعربية والواقع الدعوي.

وأشار إلى أن كل إدارة مطالبة بتشكيل فريق مكوَّن من عشرة أئمة من أكفأ علمائها للمشاركة في الدوري العلمي الذي يُعقد على مستوى الإدارات داخل كل مديرية، بإشراف لجنة علمية يشكلها مدير المديرية، وصولًا إلى اختيار الفريق الأفضل لتمثيل المديرية في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

كما تناول الاجتماع التأكيد على تنفيذ مبادرة "صحح مفاهيمك"، بالتعاون الكامل مع الجهات الشريكة في المبادرة، وتكثيف جهود التوعية بأهدافها في المجتمع.

وأوصى وكيل الوزارة، في نهاية الاجتماع بتكثيف الأنشطة الدعوية بجميع المساجد على مستوى المديرية، ومتابعة الأنشطة الدعوية بصفة مستمرة من قِبل مديري الإدارات والمفتشين، وتنفيذ تعليمات الوزارة الخاصة بخطبة الجمعة والدروس والقوافل والمقارئ والأمسيات الدينية، والحفاظ على قدسية المساجد وسلامتها من أي أعمال أو تصرفات تسيء إليها.