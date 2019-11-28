الصين تتوعد أمريكا برد انتقامي بعد قانون يساند محتجي هونج كونج

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أفراد من فريق للسلامة شكلته الشرطة والسلطات المحلية في هونج كونج يعرض على الإعلام أشياء صادرها في الجامعة الفنية. تصوير: ليا ميليس - رويترز.

حذرت الصين يوم الخميس من أنها ستتخذ ”إجراءات مضادة صارمة“ ردا على تشريع أمريكي يساند الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونج كونج، وقالت إن محاولات التدخل في المدينة التي يحكمها الصينيون مآلها الفشل.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء تشريعا أصدره الكونجرس يدعم المحتجين على الرغم من اعتراضات بكين الغاضبة. ويسعى ترامب إلى إبرام اتفاق مع الصين لإنهاء حرب تجارية مدمرة.

ويلزم التشريع وزارة الخارجية الأمريكية بأن تقر، على الأقل سنويا، بأن هونج كونج تحتفظ بما يكفي من الحكم الذاتي لتبرير منح الولايات المتحدة لها شروطا تجارية تفضيلية ساعدت المدينة على أن تصبح مركزا ماليا عالميا. ويهدد التشريع أيضا بفرض عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الصينية أن بكين حذرت الولايات المتحدة من أنها ستتحمل عواقب إجراءات مضادة ستتخذها الصين إذا واصلت ”التصرف بتعسف“ فيما خص هونج كونج.

وقالت الحكومة التي تساندها بكين في هونج كونج إن التشريع بعث برسالة خاطئة للمتظاهرين ويمثل ”تدخلا واضحا“ في شؤون المدينة الداخلية.

وتجتاح الاحتجاجات المناهضة للحكومة هونج كونج منذ ستة أشهر، وأدت في بعض الأوقات إلى إغلاق شركات ومقار حكومية ومدارس بل والمطار الدولي.

والمتظاهرون غاضبون مما يرونه تدخل الصين في الحريات التي حصلت المستعمرة البريطانية السابقة على وعود بها لدى عودتها إلى الحكم الصيني عام 1997.

وتنفي الصين التدخل وتؤكد التزامها بصيغة ”دولة واحدة ونظامان“ القائمة منذ ذلك الحين، وتنحي باللائمة على قوى خارجية في تأجيج العنف.

واعتقلت السلطات أكثر من 5800 شخص منذ يونيو حزيران، وزادت الأعداد بشكل كبير في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني مع تصاعد العنف.