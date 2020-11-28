ستولتنبرج يعتزم مناقشة صعود الصين خلال اجتماع وزراء خارجية الناتو

يعتزم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، مناقشة عواقب صعود الصين خلال اجتماع لوزراء خارجية الحلف الأسبوع المقبل.

وقال ستولتنبرج لصحف مجموعة "فونك" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت، إن الصين أصبحت قوة عسكرية متقدمة بشكل متزايد تستثمر بكثافة في القدرات العسكرية الجديدة، مضيفا أن ذلك يشمل أسلحة وصواريخ نووية جديدة يمكن أن تصل إلى جميع حلفاء الناتو، وتابع: "علينا مناقشة عواقب صعود الصين".

ويعتزم الناتو مناقشة هذا الموضوع خلال اجتماعه مع اليابان وأستراليا ونيوزيلندا. وبالاضافة الى دول منطقة آسيا والمحيط الهادى، ستشارك أيضا عضوتا الاتحاد الاوروبى، السويد وفنلندا، اللتان لا تنتميان للناتو فى المشاورات.

وقال ستولتنبرج: "الصين ليست عدوا. إنها تقدم لشركاء الناتو فرصا اقتصادية ضخمة"، موضحا في المقابل، أن الناتو يرصد تصرفات بكين في بحر الصين الجنوبي، ويرى "أنها لا تشاركنا قيمنا ومبادئ الديمقراطية، وهذا واضح الآن في هونج كونج أو في التعامل مع الأقليات".