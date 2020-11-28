تهريب أشخاص أفغان بين جذوع أشجار على متن شاحنة من رومانيا إلى ألمانيا

تم تهريب عدة رجال من أفغانستان بين جذوع أشجار على متن شاحنة من رومانيا إلى ولاية بافاريا جنوب شرقي ألمانيا.

أمضى هؤلاء الأشخاص يومين في عملية تهريب خطيرة بين القبائل كما أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة.

ويبدو أن سائق الشاحنة اكتشف هذه المجموعة من الرجال بالصدفة يوم أمس الخميس قرب مدينة روزنهايم على الطريق السريع رقم "إيه 8" فوق مقطورة النقل الخاصة بسيارته: فقد لاحظ خلال فترة استراحة أن سيارته كانت تهتز.

وقال الرجل إنه كان يخشى أن تكون حمولته التي تزن 24 طنا قد انزلقت من فوق السيارة.

وقالت الشرطة إن الرجل عندما أراد التحقق من ذلك قفز خمسة رجال بما فيهم شاب يبلغ من العمر 16 عاما – من مقطورة السيارة.

وألقت الشرطة القبض عليهم في أعقاب ذلك.

وأضافت الشرطة أنه تم تهريب الرجال من أفغانستان عبر رومانيا إلى ألمانيا، مشيرة إلى أن الشاحنة تم تحميلها بجذوع الأشجار من رومانيا يوم الاثنين الماضي.

بدأ السائق رحلة طولها يزيد على ألف كيلومتر متوجها إلى ألمانيا، وقالت الشرطة إنه لم يكن يعلم أي شيء عن تهريب الرجال على شاحنته.