تقدم خالد محمود، طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي باستقالته لمجلس إدارة النادي، وذلك من أجل الرحيل عن النادي بعد سنوات طويلة قضاها مع الأحمر.

ويأتي طلب خالد محمود بعد وصوله عرضًا ضخمًا من أهلي جدة السعودي للعمل بصفوفه خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصدر مسئول بالنادي الأهلي أن عرض أهلي جدة وصل إلى خالد محمود منذ فترة طويلة، وتحديدًا قبل بداية شهر أكتوبر الماضي.

وأشار المصدر إلى أن خالد محمود فضّل تأجيل ملف الرحيل عن الأهلي لما بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا، احترامًا للقلعة الحمراء، وعدم إثارة أي بلبلة في الفريق قبل مبارياته الهامة.

وأوضح المصدر أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي تحدث مع خالد محمود من أجل إقناعه بالبقاء في النادي وعدم الرحيل، إلا أن الأخير كان قد اتخذ قراره بالرحيل نهائيًا.

يُذكر أن الأهلي كان قد تٌوج بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في التاريخ، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف أمس الجمعة بستاد القاهرة.