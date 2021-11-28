أربعة أحزاب تونسية تعترض على تعيينات الرئيس قيس سعيد في الولايات

اعترضت أربعة أحزاب تونسية اليوم الأحد على التعيينات الجديدة التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في أربع ولايات بعد إقالات شملت عدة مسؤولين في الدولة.



وأصدرت ثلاثة أحزاب وهي التيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات والجمهوري بيانا مشتركا فيما أصدر الحزب الدستوري الحر بيانا منفصلا.



وأصدر سعيد أوامر بتكليف ولاة جدد في ولايات مدنين وبن عروس وصفاقس وقفصة.



وقبلها أقال سعيد يوم الخميس الماضي واليين في سيدي بوزيد وقبلي تلاحقهما شبهات فساد وفق ما أفاد به مسؤول قضائي.



وقال الحزب الدستوري الحر إن التسميات الجديدة تمثل "عودة إلى مربع التعيينات بالولاءات والمحاباة والتحكم في مفاصل الإدارة".



كما ندد الحزب في بيانه بـ "توظيف رئيس السلطة القائمة لكلّ السلطات المجمعة بين يديه، لإرساء منظومة إداريّة وسياسيّة في خدمة مشروعه الشخصي، عوضا عن الإنكباب على توفير الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية المتراكمة".



وجاء في بيان الأحزاب الثلاثة أن "الانفراد بالحكم أفضى إلى انتهاج تعيينات قائمة فقط على الولاء والانخراط في مشروع الرئيس الهلامي دون اعتبار للكفاءة كما أكدته قائمة الولاة الأخيرة".



وأضاف البيان أن هذه التسميات "تهدد عمل الدولة ونجاعتها ويكرس عقلية الانتهازية والغنيمة والتملق ويعمق الهوة بين الدولة ومواطناتها ومواطنيها".



وأصدر الرئيس قيس سعيد العشرات من قرارات الإقالة في أجهزة الدولة والبعثات الدبلوماسية.



وتعهد سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية وتعليق العمل بمعظم مواد الدستور، بأن تكون مكافحة الفساد أولية في عمل الحكومة الوليدة التي تقودها نجلاء بودن.