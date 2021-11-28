أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، أن اليابان سوف تضيف دول موزمبيق ومالاوي وزامبيا لقائمة الدول التي يخضع القادمون منها لقيود أكثر صرامة ابتداء من اليوم الأحد، وذلك عقب اكتشاف المتحور الجديد أوميكرون.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، عن كيشيدا، القول للصحفيين، أمس السبت، إن حكومته تريد "التأكد من تطبيق إجراءات السيطرة على الحدود بصورة صارمة" وذلك بعد يوم من مطالبة المسافرين الذين زاروا مؤخرا بوتسوانا وإسواتيني وليسوتو وناميبيا وجنوب إفريقيا أو زيمبابوي البقاء 10 أيام في منشآت حجر حكومية لدى وصولهم.

وخلال الـ10 أيام، يتعين على المسافرين القادمين من هذه الدول الخضوع لاختبار فيروس كورونا في اليوم الثالث والسادس والعاشر بعد وصولهم.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت، أمس الأول الجمعة، إنه تم رصد متحور جديد لفيروس كورونا سريع الانتشار ووصفته بأنه "تحور مثير للقلق" وأطلقت عليه "أوميكرون".