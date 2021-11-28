محافظ كفر الشيخ يثمن مشاركة مديرية التعليم بمسابقة الإذاعة المدرسية

ثمن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشاركة مديرية التربية والتعليم وتوجيه الصحافة في مسابقة الإذاعة والصحافة المدرسية ومعرض الطفولة، التي شهدتها المدرسة الثانوية الصناعية المتقدمة، مشيداً بأعمال الطلاب المتعددة التي شملت الإذاعة والأعمال الصحفية والمجالات بأنواعها، موجهاً الشكر للطلاب والمشرفين المشاركين في المسابقة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، وتنفيذ محي الدين الخيري موجه عام الصحافة بمديرية التربية النوعية، ورباب السيد، الموجه الأول المركزي للصحافة المدرسية بالمحافظة، ولجنة التحكيم المنتدبة من وزارة التربية والتعليم لتقديم المسابقات، محمد شوقي، ومحمود بسيوني.

وقال محمد عبد الله إنه سعيد بحضور مسابقة الإذاعة والصحافة المدرسية، مشيداً بالجهد الكبير الذي قام به المنظمون، وأن الأعمال دائما تكون جميلة ورائعة بتدخل الطلاب، فعمل الطالب هو خير دليل على اجتهاد، مؤكداً أن المديرية تشجع المهارات الفنية للطلاب، وممارسة الأنشطة عنوان إبداع الطلاب المتميز.

وأوضح محمد شوقي، عضو لجنة تحكيم وزارة التربية والتعليم، أن الأعمال الإذاعية والصحفية رائعة وجميلة ،وبذل لطلاب والمشرفين جهداً كبيراً، ونحن نقيم الأعمال بحيادية وتخضع لعدد من النقاط.

ومن ناحيته، أشار محمود بسيوني عضو لجنة التحكيم بالوزارة، إلى أن جميع الإبداعات رائعة ومجهود رائع ولكن التقييم يخضع لأمور ونقاط تعبر عن العدالة بين جميع الأعمال بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال محي خيري موجه موجه عام الصحافة بمديرية التربية والتعليم ومنظم المسابقة، إن جميع الأمم تنهض بالعلم والمعلم وتشجيع الأنشطة، ومصر تهتم كثيرا بالعلم وتشجيع الأنشطة، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم منحت الأنشطة اهتماماً كبيراً، لتشجيع الطلاب على إخراج موهبتهم للجميع والتعبير عنها، وأنه يجب إبراز العمل الإعلامي التربوي لمحاربة الظواهر السلبية التي تظهر بالمجتمع من أجل معالجتها.