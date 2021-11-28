محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022، خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ورأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري إدارات التخطيط، والمشتريات، والمركبات.

وناقشت "عوض" محاور ونسب التنفيذ، ومعدلات الأداء، وما تضمنته من اعتمادات، ومصروفات، والمتبقي، وماهو جاري الصرف منه لتنفيذ المشروعات التنموية، والملامح الأساسية لخطة العام المالي القادم، لإدراج أعمال ومشروعات جديدة وفقاً للأولويات، والاحتياجات.

وأكدت أهمية تكاتف الجهود، بين جميع الجهات، لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه عمليات التنفيذ، موجهة على الإسراع فى معدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والعمل نحو رفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة.

وأشارت إلى متابعة الموقف الخاص بالخطة بشكل دوري، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الصالح العام.