أعربت الفنانة صبا مبارك، عن سعادتها بردود فعل الجمهور على فيلمها "بنات عبدالرحمن" الذي انطلق عرضه أمس في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43، مؤكدة انها تلعب الدور الذي يعجبها وليس أدوار محددة، مشيرة أنها تحب التمثيل للغاية، وتسعى للتجديد بصورة مستمرة.

وأضافت صبا خلال ندوة فيلم "بنات عبدالرحمن"، الذي أقيمت اليوم على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43، بعد عرضه أمس في المهرجان، أنها تسعى للتطوير من أجل المغامرة والتجديد وتكتشف جوانب جديدة من نفسها، مما يشكل ثراء داخليا، مؤكدة أنها إنسانة تشعر بالملل بسرعة وهذا السبب وراء إنتاجها لأعمال تشعر بانجذاب نحوها.

وتابعت: كنت أراهن على نجاح الفيلم، ولم أتخوف من هذه المجازفة، مؤكدة أن هناك أنواع مختلفة من التمثيل.

وأضافت صبا، أن فيلم "بنات عبدالرحمن"، هو تحدي مهم.

وانطلق أمس عرض الفيلم الروائي الاردني "بنات عبدالرحمن"، المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43، والذي انطلق في 26 نوفمبر حتى 5 ديسمبر المقبل.

«بنات عبد الرحمن» من إخراج زيد أبو حمدان. وتدور أحداث الفيلم في حي للطبقة المتوسطة الدنيا في عمان، تعيش زينب العزباء والمتوسطة العمر حياة كئيبة وتعمل خياطة محلية وتعول والدها. بعد أن رآها والدها عن طريق الخطأ في ثوب للزفاف تقوم بتعديله من أجل رب عمها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا.