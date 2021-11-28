وكالة: الإيطالي المصاب بـ«أوميكرون» محصن ضد كورونا

ذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية أن الشخص الذي يعتبر المريض الأول في البلاد المصاب بسلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا ملقح ضد المرض.

وأوضحت الوكالة أن المريض مقيم في منطقة كامبانيا الإيطالية ويعمل في شركة دولية كبيرة وسبق أن تلقى جرعتين من لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وسبق أن أعلن معهد الصحة الوطني الإيطالي، السبت، عن تسجيله أول إصابة بسلالة "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في البلاد، مبينا أن الحالة تم رصدها لدى مريض قادم إلى ميلان من موزمبيق.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها وتجاوز 80 مصابا.

وتحمل هذه النسخة عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة قادرة على مقاومة اللقاحات.