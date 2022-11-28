السفير الأوكراني يناشد ألمانيا توريد مولدات كهرباء ومزيد من الأسلحة لبلاده

ناشد السفير الأوكراني الجديد في برلين، أوليكسي ماكييف، ألمانيا تزويد بلاده بمعدات لمنع انقطاع التيار الكهربائي ومزيد من الأسلحة.



وقال ماكييف اليوم الاثنين في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف": "نحن بحاجة إلى مولدات كهربائية ومحولات آلية، والتي تستهدفها بشكل خاص الهجمات الصاروخية الروسية"، مضيفا أن الكهرباء في العاصمة كييف لا تتوفر سوى لبضع ساعات يوميا، موضحا أن هناك حاجة إلى المحولات لتقليل جهد إمدادات الكهرباء من شبكة الجهد العالي.



بالإضافة إلى ذلك ذكر السفير أن بلاده لا تزال بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي من ألمانيا، مثل نظام "إيريس تي" الذي قدمته ألمانيا بالفعل، ذلك إلى جانب أسلحة أخرى، لكن لم يذكر ماكييف هنا بوضوح الدبابات القتالية، وقال: "الأسلحة الألمانية تنقذ الأرواح".



وذكر ماكييف أن هناك محادثات تجري مع الحكومة الألمانية حول توريد المزيد من الأسلحة، مؤكدا أن أوكرانيا تريد استعادة كل أراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، التي احتلتها روسيا عام 2014.



ونأى ماكييف بنفسه بشكل غير مباشر عن سلفه أندريه ميلنيك، الذي اشتهر بتقديم مطالب للحكومة الألمانية بشكل استفزازي وبنبرة قوية في معظم الأحيان. وأكد ماكييف أن مسعاه هو بناء الثقة والحفاظ عليها، موضحا أن الهدف هو الدعم المتبادل، وقال: "ونحن في حاجة ماسة إلى هذا الدعم من ألمانيا".