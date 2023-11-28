تباين مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات في بورصة موسكو اليوم

تباينت مؤشرات سوق الأسهم الروسية، مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 06ر0% ليصل إلى 16ر3189 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 14ر0% ليصل إلى 66ر1133 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:15 صباحا (07:15 صباحا بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 24ر0% ليصل إلى 54ر3183 نقطة، في حين تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 13ر0% ليصل إلى 57ر1130 نقطة.

وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بنسبة 13ر0% ليصل إلى 69ر88 روبل، وتراجع سعر صرف اليورو بنسبة 16ر0% ليصل إلى 12ر97 روبل، في حين تراجع سعر صرف اليوان بنسبة 06ر0% ليصل إلى 382ر12 روبل.