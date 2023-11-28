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تباين مؤشرات الأسهم الروسية مع افتتاح التداولات في بورصة موسكو اليوم

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 1:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 1:39 م

تباينت مؤشرات سوق الأسهم الروسية، مع افتتاح جلسة التداولات في بورصة موسكو، اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات التداول.

وبحلول الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو (07:00 بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 06ر0% ليصل إلى 16ر3189 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "آر تي إس" المقوم بالدولار بنسبة 14ر0% ليصل إلى 66ر1133 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وبحلول الساعة 10:15 صباحا (07:15 صباحا بتوقيت جرينتش)، تراجع مؤشر "أم أو اي إكس" بنسبة 24ر0% ليصل إلى 54ر3183 نقطة، في حين تراجع مؤشر "آر تي إس" بنسبة 13ر0% ليصل إلى 57ر1130 نقطة.

وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بنسبة 13ر0% ليصل إلى 69ر88 روبل، وتراجع سعر صرف اليورو بنسبة 16ر0% ليصل إلى 12ر97 روبل، في حين تراجع سعر صرف اليوان بنسبة 06ر0% ليصل إلى 382ر12 روبل.


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