الإصابة تحرم توتنهام من جهود بينتانكور حتى فبراير المقبل

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء أن رودريجو بينتانكور لاعب وسط منتخب أوروجواي، قد يغيب عن صفوف توتنهام حتى فبراير المقبل بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل.

وتعرض بينتانكور /26 عاما/ للإصابة عقب التحام من جانب ماتي كاش لاعب استون فيلا خلال المباراة التي خسرها فريقه 1 /2 أمس الأول الأحد، وكشفت الفحوصات الطبية اليوم الثلاثاء حجم الإصابة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية.

وسجل بينتانكور مشاركته الأولى من بداية المباراة، منذ عودته من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة والتي أبعدته عن الملاعب من فبراير الماضي.

وتمثل إصابة نجم منتخب أوروجواي صدمة جديدة للمدرب الأسترالي انجيه بوستيكوجلو، الذي يعاني بالفعل من قائمة غيابات طويلة، سواء بسبب الإصابة أو الإيقاف.

وتضم قائمة الغائبين في توتنهام جيمس ماديسون وميكي فان دي فين الوافدين للفريق الصيف الماضي، في الوقت الذي تعرضه فيه المدافع كريستيان روميرو للإيقاف ثلاث مباريات.