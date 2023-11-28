 الإصابة تحرم توتنهام من جهود بينتانكور حتى فبراير المقبل - بوابة الشروق
الأربعاء 29 نوفمبر 2023 12:00 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الإصابة تحرم توتنهام من جهود بينتانكور حتى فبراير المقبل

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 11:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 11:48 م

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء أن رودريجو بينتانكور لاعب وسط منتخب أوروجواي، قد يغيب عن صفوف توتنهام حتى فبراير المقبل بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل.

وتعرض بينتانكور /26 عاما/ للإصابة عقب التحام من جانب ماتي كاش لاعب استون فيلا خلال المباراة التي خسرها فريقه 1 /2 أمس الأول الأحد، وكشفت الفحوصات الطبية اليوم الثلاثاء حجم الإصابة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية.

وسجل بينتانكور مشاركته الأولى من بداية المباراة، منذ عودته من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة والتي أبعدته عن الملاعب من فبراير الماضي.

وتمثل إصابة نجم منتخب أوروجواي صدمة جديدة للمدرب الأسترالي انجيه بوستيكوجلو، الذي يعاني بالفعل من قائمة غيابات طويلة، سواء بسبب الإصابة أو الإيقاف.

وتضم قائمة الغائبين في توتنهام جيمس ماديسون وميكي فان دي فين الوافدين للفريق الصيف الماضي، في الوقت الذي تعرضه فيه المدافع كريستيان روميرو للإيقاف ثلاث مباريات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك