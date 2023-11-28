الجامعة العربية تشارك في متابعة الانتخابات الرئاسية

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتشكيل بعثة من الجامعة برئاسة السفير خليل إبراهيم الذوادي – الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون العربية والأمن القومي، لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراء جولتها الأولى خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك تلبية للدعوة التي تلقاها أبو الغيط من المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن مشاركة الجامعة العربية في متابعة الانتخابات الرئاسية، وفي ضوء الاهتمام الذي توليه الجامعة لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في دولها الأعضاء، وانطلاقاً من حرصها على دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد، وضمان حسن سير العمليات الانتخابية فيها.

وتتمثل أهداف البعثة في متابعة مختلف جوانب العملية الانتخابية، بما في ذلك فترة الترشح وفترة الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وعدّ وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة وكذلك المعايير الدولية، وستقوم غرفة عمليات الجامعة العربية بالتنسيق والتواصل مع المتابعين على مدار الأيام الثلاثة للاقتراع، وستقوم البعثة خلال هذه الفترة بالالتقاء بمختلف الأطراف المعنية بالإعداد والتنظيم لهذه الانتخابات.

وستصدر البعثة بيانها التمهيدي عقب الانتهاء من عملية المتابعة، كما ستصدر تقريرها النهائي الذي سيتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية والذي سيتضمن ملاحظاتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بذلك، على أن يتم إرساله لاحقاً إلى الجهات المعنية في مصر.