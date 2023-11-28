أظهرت بيانات إحصائية نشرت، اليوم الثلاثاء، أن 5ر5 مليون ألماني يمثلون حوالي 1ر6% من سكان ألمانيا شعروا في العام الماضي أنهم غير قادرين على توفير التدفئة المناسبة لمنازلهم بسبب عدم توافر المال اللازم لذلك لديهم.

ويعادل هذا الرقم نحو ضعف الرقم المسجل في العام السابق له عندما كان 3ر3% من سكان ألمانيا فقط يعانون من هذه المشكلة.

يأتي كشف مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني عن هذه البيانات في أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية في ألمانيا في الأسبوع الماضي بإلزام الحكومة بقواعد صرامة بشأن الاقتراض الحكومي واستخدامات هذه القروض.

وترغب الحكومة الألمانية حاليا في إلغاء الحد الأقصى لأسعار الكهرباء والغاز للمستهلكين قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر لانتهاء العمل بهذا النظام.

يذكر أن المحكمة الدستورية حكمت يوم 15 نوفمبر الحالي بأن الحكومة لا تستطيع إعادة تخصيص حوالي 60 مليار يورو (66 مليار دولار) من الأموال التي كانت مخصصة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد ولم يتم استخدامها، في مشروعا الطاقة النظيفة والمشروعات الصناعية الخضراء كما كانت ترغب الحكومة. وكانت الحكومة تعتزم استخدام جزء من هذه الأموال للإبقاء على أسعار الطاقة منخفضة للمستهلكين.

في الوقت نفسه تشير الحكومة إلى أن أسعار الطاقة الآن أقل كثيرا منها في الشتاء الماضي.

وفي بيان حول أزمة الميزانية في مجلس النواب الألماني قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم إنه يمكن إلغاء سقف أسعار الطاقة بنهاية العام الحالي.