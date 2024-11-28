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وزير الخارجية: العمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة أولوية

هايدي صبري
نشر في: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 10:02 م | آخر تحديث: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 10:02 م

عبدالعاطي يتلقى اتصالا من المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط


تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من تور وينسلاند المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث شدد وزير الخارجية على أولوية العمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع في ظل ما يشهده من أزمة إنسانية حادة.

وأكد الوزير على الأولوية التي توليها مصر للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة، مشيراً إلى تنظيم مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة يوم ٢ ديسمبر بالشراكة مع الأمم المتحدة، معرباً عن تطلعه لأن يسفر المؤتمر عن مخرجات تسهم في رفع المعاناة عن كاهل الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

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