رومانيا تأمر بإعادة فرز الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

أمرت محكمة عليا في رومانيا، اليوم الخميس، لجنة الانتخابات المركزية بإعادة فرز جميع الأصوات التي تم الإدلاء بها في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتحقق منها، والتي فاز بها مرشح مستقل من اليمين المتطرف، مما أثار موجة من الصدمة داخل المؤسسة السياسية.

ووافقت المحكمة الدستورية في بوخارست على إعادة فرز أصوات ما يزيد على 4ر9 مليون ناخب، وقالت إن قرارها نهائي.

وفي وقت لاحق، وافقت لجنة الانتخابات المركزية على طلب المحكمة وقالت إن بطاقات الاقتراع الممسوحة ضوئيا من المقرر إرسالها بحلول الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد، والبطاقات الأصلية بحلول يوم الثلاثاء لإعادة فرز الأصوات.

وفاز كالين جورجيسكو، المرشح الشعبوي اليميني المتطرف غير المعروف، والذي ترشح بشكل مستقل، بالجولة الأولى في الانتخابات، متفوقا على رئيس الوزراء الحالي.

ومن المقرر أن يواجه جورجيسكو المرشحة الإصلاحية إيلينا لاسكوني، زعيمة حزب اتحاد إنقاذ رومانيا، في جولة إعادة تجرى في 8 ديسمبر.

وقد أثار نجاح جورجيسكو غير المتوقع احتجاجات خلال الليل من جانب أشخاص قلقون من تصريحات سابقة أشاد خلالها بزعماء فاشيين وقوميين رومانيين وبالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويعتقدون أنه يشكل تهديدا للديمقراطية.