ثنائي الأهلي يطير إلى النمسا لإجراء فحوصات طبية

يتوجه الثنائى محمد هانى وكريم فؤاد لاعبا الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، اليوم الخميس إلى النمسا من أجل العرض على الخبير النمساوى، لمعرفة تطورات حالة الثنائي.

ويعاني محمد هاني من الإصابة بجزع في الرباط الصليبي الخلفي، وحرص على ارتداء ركبة صناعية في الفترة الماضية، فيما يخضع كريم فؤاد للتأهيل منذ الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ومن المنتظر أن يحدد الخبير النمساوي موعد انتظام محمد هاني في التدريبات الجماعية، والمدة المتبقية من برنامجه التأهيلي، بينما يحدد موعد المرحلة الثانية من برنامج التأهيل الخاصة بكريم فؤاد والذي يحتاج بعض الوقت قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعرض محمد هاني للإصابة في الركبة خلال مشاركته في مباراة السوبر الأفريقي الماضية، فيما تعرض كريم فؤاد في مباراة سموحة بالموسم الماضي للدوري.

ويواصل الأهلي تحضيراته لمواجهة البنك الأهلي، المقررة مساء الأحد المقبل ضمن الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز، ويعكف مارسيل كولر، المدير الفنى على دراسة المنافس بعدما تلقي تقرير من محلل الأداء يتضمن أداء البنك الأهلي وأبرز لاعبيه للاستقرار على الخطة التي سيخوض بها الأهلي المباراة.