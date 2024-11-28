ستارمر يحمل المحافظين مسئولية زيادة عدد المهاجرين إلى بريطانيا

تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الخميس، بخفض أعداد المهاجرين في البلاد بعد أن كشفت أحدث البيانات أن عدد من يصلون إلى المملكة المتحدة لا يزال مرتفعا بشكل تاريخي رغم القيود التي أدخلتها حكومة المحافظين الأخيرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ستارمر قوله، إن اللوم يقع على عاتق حزب المحافظين ، الذي أنهى 14 عاما في السلطة بخسارة ساحقة في الانتخابات العامة التي جرت في يوليو الماضي أمام حزب العمال الذي يتزعمه ستارمر.

وفي إشارة إلى تضاعف صافي المحصلة السنوية للمهاجرين أربع مرات منذ الانتخابات السابقة التي جرت في عام 2019 ، قال ستارمر إن المحافظين أداروا البلاد على أنها "تجربة" للحدود المفتوحة.

وقال ستارمر في مؤتمر صحفي في مقر الحكومة في 10 داونينج ستريت:" أريد أن أرى معدلات الهجرة تنخفض بشكل كبير".

وأضاف ستارمر:" إذا كانت الحكومة الأخيرة خذلتكم، فإن هذه الحكومة لن تفعل ذلك"، واعداً بنشر كتاب أبيض "قريبا" يحدد خطط الحكومة لخفض أعداد المهاجرين.

وكشفت البيانات الصادرة اليوم الخميس ، أنه بمراجعة صافي أعداد المهاجرين بشكل كبير لمدة 12 شهرا حتى يونيو 2023 ، تبين أنها وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 906 آلاف شخص، وأنها قدرت بنحو 728 ألف آخرين في العام حتى يونيو 2024 – وهي أعداد لا تزال أعلى بكثير من 184 ألف شخص التي تم تسجيلها في العام حتى ديسمبر 2019 ، عندما أجريت الانتخابات العامة السابقة.

وكشفت المراجعة للعام المنتهي في يونيو 2023 مدى ارتفاع أعداد المهاجرين إلى المملكة المتحدة في الأعوام التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) وفترة جائحة فيروس كورونا.

وفي السابق اعتقد مكتب الإحصاءات الوطنية أن العدد الصافي للمهاجرين الذين وصلوا للبلاد حتى ذلك الحين هو 740 ألف مهاجر، وأن أعلى مستوى على الإطلاق لصافي المهاجرين كان 764 ألف مهاجر في عام 2022.