توسك: النرويج تساعد في حماية مركز رئيسي للمساعدات الأوكرانية في بولندا

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إن النرويج وافقت على تحمل نصف مسؤولية حماية مركز نقل المساعدات الأجنبية العسكرية لأوكرانيا.

وذكر توسك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون اليوم في هاربسوند في السويد أنه من المقرر أن تساعد النرويج في حماية مطار جيشوف ياشونكا.

وأوضح أن من المقرر أن يتم منح الدعم في إطار عمل حلف شمال الأطلسي "الناتو، مشيرا إلى محادثة مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وشددت الحكومة البولندية الإجراءات الأمنية حول المركز في وقت سابق من العام الجاري في أعقاب ما وصفته بمستوى غير مسبوق من التدخل الأجنبي.