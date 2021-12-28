البرلمان العربي يثمن مخرجات الاجتماع الثلاثي بالقاهرة لدعم القضية الفلسطينية

ثمن البرلمان العربي، مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي استضافته القاهرة بين مصر والأردن وفلسطين، وحضره كل من وزراء خارجية ورؤساء أجهزة مخابرات مصر والأردن ووزير الشئون المدنية ورئيس جهاز المخابرات لدولة فلسطين؛ لتنسيق المواقف والرؤى بشأن مقررات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة في 2 سبتمبر الماضي.



وأكد أنه يأتي في توقيت مهم لتوحيد الجهود العربية المبذولة إزاء المستجدات التي تواجه القضية الفلسطينية.



وأضاف البرلمان العربي، في بيان اليوم، أن القضية الفلسطينية وما تواجهه من تحديات فرضها التصعيد الخطير الذي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس المحتلة بحاجة للجهود العربية من أجل استعادة الحق الفلسطيني المسلوب في أرضه وكسر الجمود الذي تشهده عملية السلام في الوقت الحالي.



وشدد البرلمان العربي، على ضرورة العمل من أجل وحدة الصف الفلسطيني؛ لمساعدة تلك الجهود التي تبذلها الدول العربية وعلى رأسها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني؛ لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها مدينة القدس.



كما طالب المجتمع الدولي والرباعية الدولية بتقديم الدعم والمساندة الحقيقية لعملية السلام بما يحقق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني وإعلان دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.