أوكرانيا: روسيا تشن قصفا بالمدفعية وقذائف الهاون على 3 بلدات في الشمال

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم سومي بشمال أوكرانيا، دميترو زيفيتسكي، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية شنت قصفا بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون على ثلاث بلدات بالإقليم خلال الساعات الماضية.



وذكر زيفيتسكي، في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أن الروس أطلقوا النار على العديد من القرى الحدودية، بالإضافة إلى 10 قذائف هاون باتجاه بلدة شاليهين.



وأضاف المسئول الأوكراني أن القوات الروسية قصفت أيضا بلدة اسمان بالمدفعية، وتم تسجيل ثلاثة انفجارات بينما أصابت إحدى المقذوفات الروسية منزلا سكنيا ولكن لحسن الحظ، كان المدنيون يختبئون في ملجأ.