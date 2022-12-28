السماح لسفينة إنقاذ تقل 113 مهاجرا بالرسو في ميناء رافينا الإيطالي

حصلت سفينة تقل 113 مهاجرا تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط على إذن بالرسو في ميناء رافينا الإيطالي على البحر الأدرياتيكي، بحسب وكالة الأنباء الإيطالية أنسا.



وقالت منظمة الإغاثة "إس أو إس مديتيرانيه"، التي تشغل سفينة "أوشن فايكنج"، في تغريدة على تويتر مساء أمس الثلاثاء، إن السفينة ستستغرق حوالي "أربعة أيام كاملة" للوصول إلى ميناء رافينا في شمال شرق إيطاليا، على بعد حوالي 1700 كيلومتر من موقعها الحالي.



وقالت المنظمة، في تغريدة منفصلة، إن طاقم السفينة أوشن فايكنج أنقذ مهاجرين كانوا على متن زورق مكتظ "في الظلام الدامس" ليلة أمس.



وأضافت المنظمة، أن من بين الذين تم إنقاذهم 23 امرأة، بعضهن حوامل، بالإضافة إلى نحو 30 قاصرا غير مصحوبين بذويهم وثلاثة رضع.



وقالت منظمة إس أو إس مديتيرانيه "نشعر بالارتياح لوصول الناجين على متن السفينة، لكننا نشعر بالقلق أيضا بشأن القوارب الأخرى المحتملة التي تعاني في وسط البحر الأبيض المتوسط"، مضيفة أنها المنظمة غير الحكومية الوحيدة التي تشغل حاليا سفينة إنقاذ في المنطقة.



ولطالما اشتكت إيطاليا من اضطرارها إلى استقبال أكبر عدد من الأشخاص الفارين من أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، حيث يصل العديد منهم إلى إيطاليا أولا.

وتعارض الحكومة اليمينية الجديدة في إيطاليا الهجرة بشكل خاص.



وفي عام 2022، وصل أكثر من 98700 مهاجر إلى إيطاليا على متن قوارب، مقارنة بحوالي 63400 مهاجر في عام 2021، بحسب وزارة الداخلية الإيطالية.



ومن ناحية أخرى، تقدر الأمم المتحدة أن نحو 1360 شخصا لقوا حتفهم أو فقدوا في وسط البحر المتوسط هذا العام.



وبحسب تقارير إعلامية، يعتزم التحالف اليميني المتطرف لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اعتماد مجموعة جديدة من القواعد المتعلقة بسفن الإنقاذ المدنية العاملة في البحر المتوسط.



وكانت إيطاليا قد منعت سفينة "أوشن فايكنج" من الرسو في أحد موانئها في نوفمبر الماضي، مما أجبر السفينة على الاستمرار في طريقها إلى فرنسا.



وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين روما وباريس منذ ذلك الحين.