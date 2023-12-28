الأهلي يصطدم بمودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال

يشهد ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مواجهة قوية بين الأهلي ومودرن فيوتشر في السابعة مساء اليوم في نهائي بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

ويسبق تلك المباراة لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا على نفس الملعب في الثالثة عصرا.

ويدير نهائي كأس السوبر الحكم الدولي محمد عادل ويعاون عادل في المباراة النهائية المساعدان محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، والحكم الرابع محمد معروف والمساعد الاحتياطي أحمد توفيق طلب، بينما يتواجد محمود عاشور كحكم تقنية فيديو المساعد "فار" ويعاونه الحكم المساعد يوسف البساطي.

بينما تقرر أن يقود محمود البنا مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث بين بيراميدز وسيراميكا كليوبترا ويعاونه المساعدان هاني عبد الفتاح ووائل شعبان، والحكم الرابع أمين عمر والمساعد الاحتياطي سامي هلهل، ويتواجد طارق مجدي كحكم فيديو "فار" ويعاونه الحكم المساعد سمير جمال.

وبدأت بطولة كأس السوبر المصري عام 2001 وأقيمت منها عشرين نسخة، والنسخة القادمة تحمل الرقم 21، وحتى النسخة الماضية أقيمت البطولة بين الفائز ببطولة الدوري العام وبطل كأس مصر، وبداية من نسخة 2023 تقام البطولة بين أربعة أندية، بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.

وصل الأهلي للنهائي بعد تغلبه على سيراميكا بهدف للاشيء، ووصل فيوتشر بعد تغلبه على بيراميدز 14-13 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء لانتهاء المباراة بالتعادل دون أهداف.

ويعد مودرن فيوتشر الفريق التاسع الذي يلعب مع الأهلي في تاريخ مواجهاته بكأس السوبر المصري، سبق للأهلي مواجهة الزمالك وإنبي والإسماعيلي وحرس الحدود والمصري وطلائع الجيش وبيراميدز عندما كانت البطولة بنظام المباراة الواحدة بين بطلي الدوري والكأس، كما واجه سيراميكا في النسخة الحالية بعد تغيير نظام المسابقة.

لعب الأهلي ثماني عشرة مباراة في تاريخ مواجهاته بالبطولة، فاز في إحدى عشرة مباراة، وخسر مباراة واحدة، وتعادل في ست مباريات تم حسمها بضربات الترجيح من نقطة الجزاء، جاء الحسم لمصلحة الأهلي في ثلاث مباريات، ولمصلحة منافسيه في المباريات الثلاثة الأخرى، أحرز لاعبو الأهلي في هذه المواجهات تسعة عشر هدفاً واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، ففاز بكأس البطولة ثلاث عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة فرق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.