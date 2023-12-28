تاو ضمن ثلاثي محترف بالقائمة النهائية لـ «الأولاد» في أمم أفريقيا

أعلن البلجيكي هوجو بروس المدير الفني لجنوب أفريقيا عن قائمة المنتخب النهائية لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تنطلق الشهر المقبل في كوت ديفوار.

وسيكون بيرسي تاو مهاجم النادي الأهلي ضمن 3 لاعبين محترفين من خارج جنوب أفريقيا في قائمة "الأولاد" النهائية، حيث يتواجد المهاجم المتألق إلى جانب لاعب الوسط يايا سيثولي المحترف في تونديلا البرتغالي، والمهاجم ميهالي مايامبيلا المحترف في آريس القبرصي.

ومن بين أبرز الأسماء في قائمة المدرب هوجو بروس، ثلاثي هجوم صن دوانز، ثيمبا زواني وثابيلو مورينا، وثابيلو ماسيكو، ولاعب الوسط بنفس الفريق توبوهو موكوينا، والمدافعون أوبري موديبا وموثوبي مفالا، وجرانت كيكانا، وتيرينس ماشيجو.