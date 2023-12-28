منظمات إغاثة ألمانية تنتشل نحو 200 مهاجر من البحر المتوسط

قالت منظمات إغاثة ألمانية، إن رجال الإنقاذ البحري التابعين لها انتشلوا أكثر من 200 مهاجر على متن سفنهم في وسط البحر المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت منظمة "سي ووتش" الألمانية، إن طاقم سفينة الإنقاذ "سي ووتش 5" أنقذ 119 شخصا كانوا في محنة في البحر في عمليتين منفصلتين، مضيفة أن المهاجرين وصلوا إلى ميناء مارينا دي كارارا في توسكانا اليوم الخميس.

ومن بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم 32 قاصرا غير مصحوبين بذويهم، أصغرهم طفل يبلغ من العمر 3 سنوات.

وانتقدت المنظمة الألمانية السلطات الإيطالية التي خصصت للسفينة ميناء يقع على بعد نحو 1150 كيلومترا من مكان عملية الإنقاذ.

وقالت آن ديكر مديرة العمليات على متن السفينة "سي ووتش 5"، في بيان: "لا توجد ليلة هادئة عندما يضطر أشخاص إلى محاولة الفرار عبر البحر بحثا عن الأمان".

ومن ناحية أخرى، أنقذ متطوعون من منظمة الإغاثة "سي آي" ما مجموعه 106 أشخاص أول أمس الثلاثاء وتوجهوا إلى ميناء مدينة برينديزي بجنوب إيطاليا، حسبما ذكرت المنظمة التي تتخذ من ريجنسبورج في ألمانيا مقرا لها.

واكتشف طاقم السفينة "سي آي 4" وجود قاربين غير صالحين للإبحار في المياه الدولية جنوب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في 26 ديسمبر الجاري، وقاموا بانتشال الأشخاص الذين كانوا على متنهما.

وكان من بين الأشخاص العشرات من القاصرين.

ويتوقع المتطوعون وصول الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى برينديزي غدا الجمعة.