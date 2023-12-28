نمو الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الخميس، نمو الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية خلال نوفمبر الماضي بفضل زيادة قوية في إنتاج قطاع أشباه الموصلات.

وذكرت هيئة الإحصاء الكورية، أن الناتج الصناعي ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.5% شهريا، بعد انكماشه بنسبة 1.8% خلال الشهر السابق.

وعلى أساس سنوي سجل الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي نموا بمعدل 2.5%، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وجاء الارتفاع في نوفمبر مع زيادة إنتاج قطاع أشباه الموصلات بنسبة 12.8% شهريا.

وفي الوقت نفسه، سجلت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، في كوريا الجنوبية نموا بنسبة 1% على أساس شهري في الشهر الماضي، بعد انخفاض بنسبة 0.8% في الشهر السابق.

وجاء النمو مدفوعا بارتفاع الطلب على السيارات والأجهزة الإلكترونية والسلع المعمرة الأخرى.