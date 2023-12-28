بريطانيا: بلاغ كاذب عن حريق في برج بلاكبول

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قالت الشرطة إن ألسنة اللهب التي تم الإبلاغ عنها أعلى برج بلاكبول لم تكن سوى ستائر برتقالية اللون.

وجاء بيان الشرطة بعدما هرع رجال إطفاء الحرائق إلى الموقع، وأرسلت شرطة لانكشاير مروحية للتحليق فوق البرج وأكدت أنه لم يكن هناك أي حرائق، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأغلقت السلطات البرج البالغ ارتفاعه 158 مترا لإجراء أعمال التجديد .

وقام أشخاص عاديون باستدعاء أفراد جهاز الإطفاء إلى مكان الحادث، بعد شعورهم بالقلق.

وقالت الشرطة إنه تم القبض على رجل للاشتباه بتكديره السلم العام.

وقال بيان للشرطة "قمة البرج مغلقة حاليا بسبب أعمال التجديد ومن الصعب الوصول إليها. مروحية تابعة لنا قامت بالتحليق فوق البرج ولايوجد حريق".

وأضاف: "يمكننا التأكيد أن ما يمكن رؤيته هو ستائر برتقالية اللون".

وتابع: "تم القبض على رجل للاشتباه في تكديره السلم العام، وجاري نقله للاحتجاز".