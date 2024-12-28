بعد مرور 449 يوما على اندلاع الحرب في غزة، استؤنفت المظاهرات في شتى أنحاء إسرائيل ضد حكومة بنيامين نتنياهو، في ظل المفاوضات الجارية لإبرام اتفاق وانتظار قوائم الأسرى التي قدمتها حركة حماس.

وخرج مئات الإسرائيليين في مدينة حيفا، حيث انطلقت المظاهرة من القاعة وسط الكرمل إلى مفرق حوريف، مطالبين بالإفراج عن الأسرى.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" شارك في التظاهرة نحو 3000 شخص رفعوا الأعلام الإسرائيلية ولافتات كتب عليها "الديمقراطية تتضرر" و"حتى تحت المطر والبرد، الاحتجاج لن يتوقف"، مرددين هتافات ضد حكومة نتنياهو.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين الذين حاولوا الوصول إلى ساحة باريس، بينما تجمع آخرون في أماكن مختلفة مثل عيمك حيفر وكركور، حيث رفعوا لافتات تطالب بالإفراج عن الأسرى.

وفي تل أبيب، تظاهر الآلاف عند تقاطع كابلان.