إعلام إسرائيلي: تل أبيب تخطط لعمليات عسكرية واسعة ضد الحوثيين باليمن

كشفت مصادر أمنية إسرائيلية، أن تل أبيب تستعد لشن عمليات عسكرية واسعة ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن؛ بهدف إلحاق الضرر بالجماعة وقياداتها، والرد على هجماتها بالطائرات دون طيار والصواريخ التي تطلقها على إسرائيل خلال الفترة الأخيرة.

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، عن مصادر أمنية، قولها إن إسرائيل اقترحت على الولايات المتحدة ودول أخرى المشاركة في تنفيذ عمليات مشتركة ضد الحوثيين، مع تقديرات تشير إلى أن الحملة قد تستمر عدة أسابيع.

وفي الأشهر الماضية، شن الحوثيون هجمات عدة بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل والسفن المتجهة نحوها، ضمن عمليات مستمرة منذ أواخر العام الماضي، يقولون إن هدفها مساندة المقاومة في غزة، مؤكدين أنها لن تتوقف قبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

- الحوثيون متقدمون

وقال مسئول إسرائيلي -رفض الكشف عن هويته-، إن الحوثيين أكثر تقدما من الناحية التكنولوجية مما يعتقده الكثيرون، ولا ينبغي التقليل من شأنهم، موضحا أن من خلال الدعم الإيراني تمكن الحوثيون من اتخاذ خطوات عملية في متابعة أيديولوجيتهم، التي تدعو إلى تدمير الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال الخبراء، إن طائرات دون طيار وصواريخ وقذائف أطلقتها جماعة الحوثي تمكنت من التحايل على أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية التي كانت تتباهى بها، وأعادت إلى الواجهة المعضلة العسكرية الإسرائيلية الدائمة: كيف يمكن هزيمة عدو مسلح بمخزون من الأسلحة أرخص نسبيا؟.

ويرى المسئول السابق في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الذي يشغل الآن منصب زميل بارز في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب يوئيل جوزانسكي: "يريد الحوثيون حرب استنزاف على إسرائيل؛ لمواصلة إطلاق النار حتى يتمكنوا من القول، نحن المقاومة الحقيقية".

وأضاف جوزانسكي، أن حساب التكلفة معقد بالنسبة لإسرائيل، فتكلف طائرات الحوثي دون طيار والصواريخ حوالي عدة آلاف من الدولارات لكل منها، في حين تكلف كل عملية اعتراض إسرائيل عشرات الآلاف من الدولارات على الأقل، بحسب موقع "الجزيرة" نت الإخباري.