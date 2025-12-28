الدفاع العراقية: 6 طائرات جديدة فرنسية الصنع ستصل قريبا لتعزيز القوة الجوية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم السبت، أن الأولوية حاليا لتعزيز الدفاع الجوي وتسليح القوة الجوية.



وقالت الدفاع العراقية إن سلاح الجو سيحصل على 6 طائرات فرنسية جديدة ستصل نهاية العام الحالي لتعزيز الدفاع الجوي.

وصرح مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية، بأن "أهم العقود التي تم التوقيع عليها خلال الفترة الماضية ومن المؤمل استلامها خلال نهاية هذا العام وبداية العام المقبل هي في مجال القوة الجوية وطيران الجيش والدفاع الجوي ومجالات أخرى بحرية وبرية".

وأشار تحسين الخفاجي إلى أن الأولويات حاليا للدفاع الجوي والأسلحة المهمة للقوة الجوية، موضحا أن الدفاع الجوي حصل على رادارات فرنسية متطورة جدا تتعامل مع كافة التحديات.

وتابع قائلا: "ستصلنا طائرات متطورة قبل نهاية هذا العام ليكتمل وصول 6 طائرات "كاراكار" الفرنسية ولها دور كبير ومهم في مجال دعم القوات الأمنية".



ولفت مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي إلى أن بغداد لديها تعاون مع كوريا الجنوبية، مبينا أن بطاريات متوسطة المدى كسلاح دفاع جوي ستصل قريبا وسوف تقدم إضافة قوية وممتازة للدفاعات الجوية.

وأكد الخفاجي في تصريحه أن "هناك عملا كبيرا في مجال تسليح الطائرات بإمكانيات عالية جدا في مجالات تمكنها في العمل بالشراكة مع الدفاع الجوي وهذا التطور نتيجة لإصرار وزارة الدفاع على امتلاك أرقى الأسلحة وفق الإمكانات والقدرات المتوفرة".