كوكا: سعيد بالعودة لعائلة أولمبياكوس

أعرب أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني، عن سعادته بعودته للفريق اليوناني على سبيل الإعارة قادما من سبورتينج براجا البرتغالي.

ونشر كوكا عبر حسابه الشخصي على موقع «الانستجرام» وكتب:" سعيد بالعودة لعائلة أولمبياكوس".

وكانت صحفية "لاجازيتا" اليونانية قد ذكرت أن كوكا وقع على عقود انضمامه لأولمبياكوس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع بند بأحقية الشراء مقابل 2.5 مليون يورو.

يذكر أن كوكا قد لعب في صفوف أولمبياكوس بالموسم الماضي، 32 مباراة ونجح في تسجيل 15 هدفا قبل أن يعود لسبورتينج براجا نصف موسم ويعار مجددا إلى الفريق اليوناني.