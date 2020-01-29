 كوكا: سعيد بالعودة لعائلة أولمبياكوس - بوابة الشروق
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كوكا: سعيد بالعودة لعائلة أولمبياكوس

شريف أبوحمد
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 7:23 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 7:24 م

أعرب أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني، عن سعادته بعودته للفريق اليوناني على سبيل الإعارة قادما من سبورتينج براجا البرتغالي.

ونشر كوكا عبر حسابه الشخصي على موقع «الانستجرام» وكتب:" سعيد بالعودة لعائلة أولمبياكوس".

وكانت صحفية "لاجازيتا" اليونانية قد ذكرت أن كوكا وقع على عقود انضمامه لأولمبياكوس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع بند بأحقية الشراء مقابل 2.5 مليون يورو.

يذكر أن كوكا قد لعب في صفوف أولمبياكوس بالموسم الماضي، 32 مباراة ونجح في تسجيل 15 هدفا قبل أن يعود لسبورتينج براجا نصف موسم ويعار مجددا إلى الفريق اليوناني.

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Once red and white , always red and white ❤️ happy to be back to @olympiacosfc family

A post shared by Ahmed Hassan Kouka (@hassankouka9) on


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