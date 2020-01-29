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الصين تستعين بروسيا لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 29 يناير 2020 - 11:31 ص | آخر تحديث : الأربعاء 29 يناير 2020 - 11:31 ص

سلمت السلطات الصينية، "جينوم" فيروس "كورونا" الجديد إلى السلطات الروسية حتى تتمكن من البدء في تطوير لقاح مضاد للفيروس.

وقالت القنصلية الروسية في مدينة جوانزو الصينية وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن بكين سلمت "جينوم" - ويعني المواد الجينية الفيروسية - لـ"كورونا" إلى السلطات الروسية حتى يتمكن البلدان من البدء في تطوير لقاح مضاد للفيروس.

وظهر فيروس كورونا الجديد لأول مرة في الصين، وارتفع عدد ضحاياه هناك إلى 132 حالة وفاة، 5974 إصابة، بحسب ما أعلنت عنه اللجنة الوطنية للصحة في الصين.


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