 الجيش اليمني: مقتل 7 عناصر تابعة للحوثيين في صعدة - بوابة الشروق
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الجيش اليمني: مقتل 7 عناصر تابعة للحوثيين في صعدة

أ ش أ
نشر في: الجمعة 29 يناير 2021 - 2:44 م | آخر تحديث: الجمعة 29 يناير 2021 - 2:44 م

أعلنت قوات حرس الحدود اليمنية، اليوم الجمعة، مقتل ما لا يقل عن 7 من عناصر ميليشيا الحوثي، برصاص قوات الجيش اليمني وتدمير آلياتهم في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وقال قائد استخبارات اللواء الخامس حرس حدود العقيد هلال العباسي - في تصريح أوردته قناة العربية الإخبارية - "إن قوات الجيش الوطني تصدت لمحاولة تسلل قامت بها مجاميع من ميليشيا الحوثي الإرهابية على ميسرة التباب السود تعتبر هي الأعنف منذ منتصف العام الماضي في جبهة باقم بمحافظة صعدة".

وأضاف العباسي أن مدفعية الجيش بعد عملية رصد دقيقة، تمكنت من استهداف عدد من العربات المدرعة التابعة للمليشيا الحوثية بالقرب من مثلث باقم كانت في طريقها إلى مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.


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