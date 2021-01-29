رئيس أوكرانيا: توريدات لقاح كورونا مسألة جيوسياسية

اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، توريد لقاح مضاد لفيروس كورونا إلى بلاده "مسألة جيوسياسية".

وقال زيلينسكي، في حديث مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة، إن "توريد اللقاح ليس مسألة صحة وحياة الأوكرانيين فحسب، بل ومسألة سياسية وجيوسياسية".

وقدم زيلينسكي الشكر للاتحاد الأوروبي على إنشاء آلية لتقديم اللقاح للدول الشريكة.

وأبلغ زيلينسكي رئيسة المفوضية الأوروبية بأن كمية اللقاحات المخصصة لبلاده في إطار برنامج "كوفاكس" لن تكون كافية لتطعيم العدد الضروري من الأوكرانيين في عام 2021.

ودعا المفوضية الأوروبية إلى أن تشارك بنشاط أكبر في التفاوض بين أوكرانيا ومنتجي اللقاحات للإسراع بالتوريدات.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أكد استعداد روسيا لتوريد لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا في حال طلبت أوكرانيا ذلك، لكن كييف رفضت استخدام اللقاح الروسي الذي وصفه وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأنه سلاح هجين تستخدمه روسيا، فيما دعا الرئيس زيلينسكي الأوكرانيين إلى انتظار لقاح من أوروبا.