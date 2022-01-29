أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، مقتل 90 عنصرًا من المليشيات الحوثية، بعد تنفيذ 27 عملية استهداف بغارات جوية في محافظة مأرب.

وقال التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "نفذنا 27 عملية استهداف ضد المليشيات في مأرب خلال الساعات الـ24 الماضية، وعمليات الاستهداف كبدت المليشيات خسائر بشرية تجاوزت 90 عنصرًا حوثيًّا".

وأضاف أنّ عملية الاستهداف دمرت نحو 31 آلية عسكرية تابعة للمليشيا الحوثية".

وأشار البيان إلى تزامن عمليات مقاتلات التحالف الجوية، مع استمرار المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وألوية العمالقة وبين مليشيا الحوثي في العديد من جبهات القتال في محافظة مأرب.