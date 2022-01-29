اليمن: تقرير جرين بيس يدق ناقوس الخطر من أخطر كوارث الانسكاب النفطي في تاريخ البشرية

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن التحذير الذي أطلقته منظمة السلام الأخضر الدولية "جرين بيس" بشأن التهديد الذي تمثله ناقلة النفط المتهالكة ‎صافر على ملايين المدنيين في اليمن، والدول المطلة على البحر الأحمر، يعيد دق ناقوس الخطر من تزايد احتمالات وقوع واحدة من أخطر كوارث الانسكاب النفطي في تاريخ البشرية‏.

وأوضح وزير الإعلام اليمني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، اليوم الجمعة، أن التقرير أكد أن التسرب النفطي سيؤثر على إمدادات المساعدات الغذائية لما يصل إلى 8.4 مليون شخص في اليمن، وانقطاع إمدادات مياه الشرب لنحو 10 ملايين شخص، وأن مصايد الأسماك اليمنية ستغلق وستدمر النظم البيئية في البحر الأحمر، مع احتمال وصول التأثير إلى جيبوتي وإريتريا والمملكة العربية السعودية.

وأشار التقرير إلى أن المجتمع الدولي يتجاهل التحذيرات الصادرة عن منظمات متخصصة وخبراء من تزايد احتمالات التسرب النفطي للناقلة، والآثار البيئية والاقتصادية والإنسانية الكارثية الناجمة عنه، ويتقاعس عن ممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لوقف استخدام الناقلة "حزام ناسف" لانتزاع مكاسب سياسية ومادية‏.

وحمل الإرياني مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة صافر، نتيجة استمرارها في تقويض كل الجهود والتفاهمات ورفض كل الدعوات لاحتواء الكارثة، وعدم الاكتراث بنتائجها الكارثية التي ستطال ملايين اليمنيين وستلقي بتبعاتها على البيئة البحرية في البحر الاحمر لعقود قادمة.