قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة بالجيش اليمني اللواء الركن منصور ثوابه، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية وبإسناد من طيران التحالف حققت خلال الأسبوع الماضي تقدمات كبيرة في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم السبت، عن اللواء ثوابه من موقعه بالخطوط الأمامية بالجبهة الجنوبية - "إن قوات الجيش اليمني والمقاومة حرروا مساحات واسعة أكثر من ٣٠ كم والتي كانت تسيطر عليها مليشيا الحوثي الإرهابية".

وأضاف "أن قوات الجيش والمقاومة اقتحمت خلال الأيام الماضية الخطوط الدفاعية للمليشيا الإيرانية وتعاملت مع حقول الألغام، وما يزال التقدّم مستمرًا باتجاه الردهة وملعا وام ريش وصولاً إلى الالتحام الكامل بقوات ألوية العمالقة في الجبهات الجنوبية".

وأكد قائد المنطقة العسكرية الثالثة، أن المعارك التي خاضتها قوات الجيش اليمني والمقاومة وألوية العمالقة والغارات الجوّية لطيران التحالف ألحقت بالمليشيا الايرانية خسائر موجعة في العتاد والأرواح.