مقتل 9 حوثيين بقصف للتحالف جنوب غربي اليمن

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لقي تسعة من مسلحي جماعة الحوثي حتفهم، اليوم السبت، في قصف جوي شنه طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان مقتضب، إن "طيران التحالف استهدف موقعاً لمليشيا الحوثي الإيرانية في جبل حبشي غربي تعز".

وأضاف أن "القصف الجوي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن تسعة من عناصر المليشيا الحوثية وتدمير سلاح مدفعية".

ولم يورد المركز مزيدا من المعلومات، فيما لم يصدر تعليق من قبل الحوثيين.

ومنذ أيام، تدور في تعز مواجهات بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بالتحالف العربي من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي، خلفت قتلى وجرحى من الطرفين.