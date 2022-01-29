تعقد الوزارة غدًا الأحد مؤتمرًا حول "حوكمة الأداء المؤسسي بوزارة التضامن الاجتماعي"، بمقر ديوان عام الوزارة، لتعزيز حوكمة الأداء المؤسسى بالوزارة فى ضوء أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً وضرورة نشر الوعي المؤسسي والمجتمعي بأهمية الحوكمة وآليات تنفيذها لتعزيز الكفاءة والفعالية ولمناهضة كل أشكال الفساد.

ويتضمن المؤتمر ثلاثة موضوعات رئيسية وتشمل عرض ملخص الدراسة التي تمت بشأن الوضع الحالي لحوكمة الأداء المؤسسي بوزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عرض مقترح سياسة عامة لتعزيز وتحسين حوكمة القواعد والإجراءات، وثالث الموضوعات هو عرض دليل إجرائي يلخص المعايير الواجب الالتزام بها والمؤشرات التي يجب الاحتذاء بها للقدرة على قياس انجاز المؤسسة نحو تحسين الحوكمة.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التصامن أن المؤتمر يحقق أهداف أساسية لتحسين درجة الشفافية الكفاءة والفعالية التي تطمح الوزارة أن تحققها، بالإضافة إلى التعرف على أنواع ونسب الفجوات بين الواقع الفعلي للحوكمة المؤسسية والمستوى المأمول الذي ترغب الوزارة في تحقيقه، كما يطرح المؤتمر المُمارسات المؤسسية التي تراها قيادات وموظفي الوزارة ملائمة في إطار أفضل الممارسات التي تم دراستها محلياً ودولياً.

وأشارت وزيرة التضامن إلى حرص الوزارة على دعوة ومشاركة الوزارات والجهات ذات الصلة في المؤتمر، حيث إن الشراكة بين تلك المؤسسات هي ملزمة وواجبة للوصول إلى التطبيق الفعال والكفء لما وجهت به القيادة السياسية بشأن تحسين حوكمة الإجراءات والبيانات والمواءمة مع سياسات الدولة نحو ترشيد الإنفاق العام مع تحسين عدالة التوزيع.