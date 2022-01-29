تعرض قناة "MBC مصر"، في السابعة مساء اليوم حلقة جديدة من برنامج "بصراحة مع"، والذي يحل عليه اليوم الفنانان أحمد زاهر ومي عمر، في جلسة تتسم بالشفافية والعفوية، تفتح فيها مي عمر وأحمد زاهر قلبيهما لبعضهما ويتناولان أبرز ما أثّر في تكوين شخصيتيهما.

ويحكي زاهر، لأول مرّة عن انفصال والديه بعد 3 أشهر من زواجهما، ونشأته مع والدته وجدته، والاغتراب في نيجيريا وعدم تعرّفه على والده حتى بلوغه سن السادسة.

وتتحدث مي، عن نشأتها بين أربع أخوات، وكيف شجعهن والدهنّ على تحمّل المسؤولية والاعتماد على النفس.

ويروي زاهر، قصة ولادة ابنته ليلى وخشيته من سوء الظروف في هذا اليوم، ثم لحظة ولادتها التي كانت من أصعب المواقف التي عاشها في حياته.

وتتذكر مي، مشاركتها لوالدها معاناته مع المرض، وانتقالها معه إلى الصين لأكثر من 6 أشهر، وكيف عايشت هذه الفترة في بداية شبابها.

وتتوقف مي، عند تجربة الأمومة، التي حوّلتها إلى شخص جديد، متناولة الصعوبات في مواجهة المسؤولية الكبيرة للاهتمام بطفلتها الأولى، وكيفية تنسيقها بين ساعات التصوير الطويلة وبين الاعتناء بعائلتها.

ويتحدث زاهر عن مرض عانى منه لفترة طويلة، وارتفاع وزنه بشكل مبالغ به، وعن دور زوجته والمخرج محمد سامي في تشجيعه ودفعه إلى الإصرار والاستمرار بالعلاج، واستعادة لياقته البدنية بهدف العودة إلى التمثيل.

وتتحدث مي، عن دخولها مجال التمثيل وانتقالها من اختصاص علوم المعلوماتية إلى الإعلام، وتحكي عن قصة طريفة عند محاولتها لقاء المخرج العالمي يوسف شاهين.

ويكشف زاهر، عن معارضة عائلته دخوله التمثيل.

يختمان مي وأحمد، الجلسة بالحديث عن الصفات التي يرغبان بتغييرها وعن تجربتهما معا في مسلسل "لؤلؤ" وأقوى المشاهد التي أثّرت بهما.