محافظ بني سويف يتابع مع مسؤولي التأمين الصحي سير امتحانات دبلوم المعهد الفني للتمريض

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لطالبات دبلوم المعهد الفني للتمريض للسنة النهائية الصف الخامس لمادة إسترتيجيات التعليم والتثقيف الصحي، موجها باستمرار توفير وسائل الراحة والتسهيلات اللازمة، مؤكدا دعم أجهزة المحافظة المعنية للمنظومة، مع ضرورة رفع تقارير بأية معوقات قد تطرأ على سير الامتحانات أولا بأول، والتي كانت قد بدأت الاثنين الماضي 24 يناير الجاري وتختتم السبت 5 فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بني سويف للتأمين الصحي، مؤكدا أنه تفقد بمرافقه الدكتور شهاب صلاح الدين مدير مستشفى التأمين الصحي، ورئيس مجلس إدارة المعهد الفنى التمريض، الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب، وفاطمة محمود مدير المعهد الفني للتمريض، سير العمل لامتحانات منتصف العام لطلاب دبلوم المعهد الفنى للتمريض.

كما تفقد 2 لجنة بإجمالي 30 طالبة، وتم التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان، والتأكد من ارتداء الكمامة طريقة صحيحة واتباع سياسة مكافحة العدوى وتطهير اللجان قبل وبعد كل مادة وتوفير الأجواء المناسبة، مع التأكيد على تهيئة الأجواء المناسبة وتذليل أي عقبات والمرور بصفة دورية لمتابعة سير الامتحانات ومتابعة انتظام أعمال ولجان الامتحانات وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب والمراقبين من حيث الإضاءة والتهوية الجيدة، وتوفير العناية الطبية اللازمة لجميع اللجان للتعامل مع أية حالة طارئة وتزويد اللجان باحتياجاتها.