رئيس العليا للانتخابات التونسية: العملية الانتخابية جرت في ظروف طيبة

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، أن العملية الانتخابية في الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب تمت بسلاسة ويسر في كافة الدوائر الانتخابية، ووصفها أنها جرت في ظروف طيبة.



وأضاف "فاروق بوعسكر" -خلال ندوة صحفية عقدت مساء اليوم الأحد، عقب إغلاق مكاتب الاقتراع- أن كل مكاتب الاقتراع قد أغلقت أبوابها في تمام السادسة مساء بتوقيت تونس في كل الدوائر الانتخابية وكانت قد بدأت في استقبال الناخبين وفتحت أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباحاً.



ولفت إلى أن نسب الإقبال علي التصويت بلغت ١١,٣٪ حتي إغلاق مكاتب الاقتراع، وسيكون الإعلان عن النتائج الأولية للدورة الثانية لانتخابات التشريعية في الأول من فبراير المقبل.



وأضاف أن الاقتراع جرى في 131 دائرة انتخابية داخل تونس وتنافس فيها 262 مرشحا من بينهم 34 امرأة، موجها الشكر والامتنان إلى رئاسة الحكومة وكل الجهات على ما قدموه من دعم لإجراء الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب التونسى، مشيرا إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية خصصت 4222 مركزا للاقتراع.