الباراليمبية تعقد اجتماعا تنسيقيا مع الاتحادات استعدادا لباريس 2024

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقد مجلس إدارة اللجنة الباراليمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى ، الاجتماع التنسيقي الاول مع الاتحادات الباراليمبية ومسؤولي لجان النشاط الباراليمبي والاتحادات الأوليمبية.

وتضمن الاجتماع مناقشة الأهداف الاستراتيجية للجنة و سبل التعاون مع الاتحادات للارتقاء بالرياضات الباراليمبية.

وتم الإعلان عن اختيار النائبة آية مدني سفيرة للرياضات الباراليمبية.

كما تضمن الاجتماع الاعلان عن الرياضات التي تتضمنها دورة الألعاب الباراليمبية بباريس ، والاعلان عن موعد دورة الألعاب الأفريقية الباراليمبية والرياضات التي تتضمنها.

وطالبت اللجنة الاتحادات بمخاطبتها ببرامج الاعداد لدورة الألعاب الباراليمبية بباريس، و المعسكرات المطلوبة لادراجها في خطة اللجنة و الميزانية المخصصة للإعداد.

وعرض الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه خطة المجلس الاستثمارية والتسويقية، والتي تتضمن مقترح إنشاء شركة مساهمة بحسب ما سمح به قانون الرياضة بحيث تكون شراكة بنسبة 60 % للجنة الباراليمبية والاتحادات و 40% لشركاء خارجيين، وسيتم اعداد ورقة عمل وعرضها على الاتحادات والمناقشة فيها، ومن الاتحادات يرغب في المشاركة في الشركة.

كما تم الإعلان عن اقتراب تدشين الأكاديمية الباراليمبية، وعن استضافة اللجنة للمؤتمر العلمي الدولي "فيستا" الذي تنظمه اللجنة الباراليمبية الدولية.

وأعرب الدكتور حسام الدين مصطفى عن سعادته بالاجتماع، وما تم خلاله من مناقشات مثمرة تصب في مصلحة الرياضات الباراليمبية.

أضاف مصطفى أن اللجنة سوف تكثف تواصلها مع الاتحادات لتزليل أي عقبات في طريق الارتقاء بالرياضات الباراليمبية.

وأكد رئيس اللجنة الباراليمبية على أن مثل تلك الاجتماعات تكون إيجابية للغاية في طريق تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجنة .