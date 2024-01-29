توقف قسم الجراحة في مستشفى الأمل‬ جنوبي غزة عن العمل لنفاد الأكسجين

أعلنت الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين، توقف قسم الجراحة في مستشفى الأمل‬ بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، عن العمل بشكل كامل بسبب نفاد مخزون الأكسجين.

وأفاد بيان صادر عن الجمعية، باستمرار استهداف الاحتلال وحصاره للمستشفى لليوم الثامن على التوالي، وسط استمرار القصف وإطلاق نار في محيط المستشفى.

وأشارت إلى تعامل المستشفى مع ثلاثة شهداء وأربع إصابات حتى الآن من النازحين، فيما لا يزال عدد من الإصابات والشهداء في محيط المستشفى بينما تعجز طواقم الجمعية عن الوصول إليهم.

ولفتت إلى الاحتلال يستهدف كل من يتحرك في محيط مستشفى الأمل، مشيرة إلى نزوح الكثير من العائلات باتجاه مقر الجمعية ومستشفى الأمل بسبب تهديدات الاحتلال صباح اليوم بأوامر إخلاء للقاطنين في محيط المستشفى وحي الأمل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد طالب سكان المناطق المحيطة بمستشفى مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي غربي مدينة خانيونس بالإخلاء الفوري إلى منطقة المواصي غربي مدينة رفح.

وتتمركز قوات الاحتلال في محيط مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي وتطلق القذائف المدفعية والنيران باتجاه المناطق السكنية القريبة.