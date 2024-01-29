السعودية تدين بشدة مقتل 3 جنود أمريكيين على الحدود الأردنية السورية

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية على الحدود الأردنية السورية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، "عن إدانة المملكة العربية السعودية وتنديدها بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية على الحدود الأردنية السورية، الذي أدّى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 24 آخرين".

وجددت الوزارة "دعم المملكة الثابت للجهود الدولية المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله".

وأعلن الجيش الأمريكي، أمس الأحد، عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 24 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف القاعدة الأمريكية في الأردن قرب الحدود السورية، فيما توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرد.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون "علينا أن نبعث رسالة للعالم أننا لن نتسامح مع الهجوم على قواتنا".