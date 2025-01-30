إطلاق سوق اليوم الواحد في العريش بشمال سيناء

دشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، سوق اليوم الواحد بمدينة العريش، تحت إشراف الأجهزة الرقابية بالمديرية.



ويضم السوق سلع غذائية، وخضروات وفاكهة، ولحوم ودواجن وبقوليات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، حيث سجلت أسعار السلع، ومنها السكر بـ٢٧.٥ جنيه، والأرز بسعر ٢٥ جنيهًان واللحوم البلدية بسعر ٣٠٠ جنيه.

وأكدت المديرية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تلاحظ انخفاض الأسعار وإقبال شديد من المواطنين على الشراء؛ نظرًا لانخفاض الأسعار.

وأفاد رأفت العبد مدير المديرية، بأن المعرض يضم عددًا كبيرًا من التجار بمدينة العريش، ويهدف المعرض إلى توفير السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة دون تعظيم هامش الربح للتخفيف على كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء، كما ساهمت الشركة العامة لتجارة الجملة بسيارتين متنقلتين لبيع السلع بأسعار مناسبة.

وأكد رأفت العبد مدير مديرية التموين، أنه سيتم التوسع في إقامة السوق بمركز المحافظة تباعًا حتى يتم تغطية محافظة شمال سيناء بالكامل.