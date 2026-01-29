 جينسيس تكشف النقاب عن سيارتها الاختبارية إكس سكوربيو للطرق الوعرة - بوابة الشروق
الخميس 29 يناير 2026 9:36 ص القاهرة
جينسيس تكشف النقاب عن سيارتها الاختبارية إكس سكوربيو للطرق الوعرة

دبي - (د ب أ)
نشر في: الخميس 29 يناير 2026 - 9:25 ص | آخر تحديث: الخميس 29 يناير 2026 - 9:25 ص

اختارت "جينسيس"، العلامة التجارية للسيارات الفارهة التابعة لمجموعة هيونداي موتور الكورية الجنوبية، صحراء الإمارات العربية المتحدة للكشف عن سيارتها الاختبارية الجديدة للطرق الوعرة "إكس سكوربيو ".

تتميز السيارة "إكس سكوربيو " بتصميم فاخر وأداء قوي. وتم اختيار اسم "سكوربيو" المستمد من العقرب الأسود، المعروف بمرونته وقدرته الاستثنائية على البقاء والازدهار في البيئات القاسية .

ويتميز التصميم الخارجي للسيارة بمنحنيات انسيابية تشبه ذيل العقرب، كما تم تصميم الألواح الخارجية بطريقة تسمح بالإصلاح السريع في البيئات القاسية.

كما تم تصميم المقصورة الداخلية بشكل يوفر الراحة للسائق ويساعده على الحفاظ على تركيزه أثناء القيادة على الطرق الوعرة التي تتطلب الكثير من الحركة البدنية.

