مفوضية اللاجئين تؤكد ضرورة بذل الجهود لحل مشكلة اللاجئين والمشردين في نيجيريا

أكد ممثل المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لدى نيجيريا أنطونيو خوسيه كانهاندولا ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل حل مشكلة اللاجئين والمشردين داخليا في نيجيريا.

وقال ممثل مفوضية اللاجئين - في لقاء بممثلي الصحف النيجيرية المعنيين بشئون اللاجئين، نشرت تفاصيله اليوم السبت - "إنه على الرغم من بذل جهود لتلبية احتياجات اللاجئين والمشردين داخليا، إلا أن الأمر مازال يتطلب بذل المزيد من الجهود حتى يمكن المضي قدما لحل مشكلاتهم".

وأعرب عن تقديره للحكومة النيجيرية على طريقة معاملتها للاجئين الكاميرونيين في نيجيريا، ووصف معاملة نيجيريا للاجئين بأنها "أفضل معاملة يتلقاها لاجئون في أفريقيا"، موضحا أن الحكومة النيجيرية ذكرت أنه يتعين عدم عزل اللاجئين داخل المخيمات بل يجب توطينهم داخل المجتمعات.

وأضاف أن الطريقة التي تعامل بها نيجيريا اللاجئين ستسمح لهم بالاستقرار والحصول على الحماية والمساهمة بجهودهم في دعم المجتمعات المضيفة لهم، وأنه بمرور الوقت فإن اللاجئين لن يحتاجوا إلى مساعدة.

وأشارت مفوضية اللاجئين إلى أنه جرى تسجيل ما لا يقل عن 40 ألف لاجىء كاميروني في ولايات (أكوا أيبوم وبينيو وكروس ريفير وتارابا) النيجيرية حتى شهر يوليو 2019، وذلك في أعقاب الأزمة التي شهدتها بعض المناطق في البلاد.